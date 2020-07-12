Başkan Çolakbayrakdar muhtarlarla bir araya geldi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtar toplantıları kapsamında merkez mahalle muhtarlarıyla son bölge toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtar toplantıları kapsamında merkez mahalle muhtarlarıyla son bölge toplantısını gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülpark Sinan Cafe'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için bu toplantıların önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Her mahallenin ihtiyacına göre yatırım yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Merkez mahalle muhtarlarımızla son bölge toplantısını gerçekleştirdik. Mevlana, Yenimahalle, Sümer, Seyrani, Yakut, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Saraybosna, Yeşil, Boztepe ve Sancaktepe mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızın hem taleplerini hem de vatandaşlar tarafından bize aktarılan konuları ela aldık. Vatandaşlarımızla iletişim köprümüz olan muhtarlarımıza hemşehrilerimin isteklerini doğru bir şekilde bize aktardıkları için teşekkür ediyorum."

Mahalle muhtarları ise toplantının verimli ve güzel geçtiğine dikkat çekerek kalıcı hizmetlerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA