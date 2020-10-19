Başkan Çolakbayrakdar, muhtarların gününü taçlandırdı
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Başkan Çolakbayrakdar, muhtarların gününü taçlandırdı

19.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:13
Başkan Çolakbayrakdar, muhtarların gününü taçlandırdı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla birlikte ağaç dikti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla birlikte ağaç dikti. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, her seferinde önemli günleri ve haftaları ağaç dikme etkinlikleriyle taçlandırdıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Vezirler Caddesi ve Saraybosna Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra mahalle muhtarları katıldı. Daha yeşil Kocasinan için ağaç dikim etkinliğini düzenli bir şekilde yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Muhtarlar Günü'ne ithafen bütün muhtarlarımızın adına ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Öncelikle muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Bizim için muhtarlarımız önemli ve değerlidir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla bizim iletişim köprümüzdür. Özellikle yaşadığımız çevreyi daha güzel bir hale getirmek ve Kocasinan'ı hak ettiği şekilde iyi bir noktaya taşımak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri'yi inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle verip, Kocasinan'ımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye sözlerini noktaladı.

Mahalle Muhtarları ise "Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerimizi güzelleştiriyor ve değiştiriyor. Kocasinan'da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu noktada Kocasinan'da muhtar olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz." diye konuştu

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar'ın, muhtarlarla birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, muhtarların gününü taçlandırdı
Başkan Çolakbayrakdar, muhtarların gününü taçlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esma Küçükşahin

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