Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde

Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Büyük bir titizlikle çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Altyapı çalışmaların tamamlandığı ve diğer hazırlıkların devam ettiği Erkilet Bülbül Pınarı mevkiini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerden bilgiler alan

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hummalı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni kurban satış ve kurban kesim yerindeyiz. Erkilet Bülbül Pınar bölgesine taşıdığımız kurban kesim yerimizin altyapı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için belediyenin bütün ekipleri teyakkuzda olacak. Bütün birimlerimiz, bu bölgenin hazır hale gelmesi için gereken ne varsa yerine getirmiş durumdadır. Bütün gayretimiz, hemşerilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir."

Modern kurban kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Bayram günü vatandaşlarımızın özellikle belediyelerimizin kesim için önermiş olduğu alanlarda kesim yapmaları noktasında hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Çünkü biz bu alanlarda temizlikle ilgili her türlü önlemleri aldık. Kesimin ardından oluşacak atıkların atılabilmesi için de belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber ettiler" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde
Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çolakbayrakdar modern kurban kesim yerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 11:18:42. #1.14#

title