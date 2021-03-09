Başkan Çolakbayrakdar: "Miraç Kandili tüm İslam alemine hayırlar getirsin"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Miraç Kandili tüm İslam alemine hayırlar getirsin"

09.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:03
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; "Peygamber Efendimiz'in, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Recep ayının 27'inci gecesine denk gelen Miraç Gecesi'nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Yapılan ibadetlerin yanı sıra edilen duaların da büyük önem taşıdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam Alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin bütün insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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