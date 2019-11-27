Başkan Çolakbayrakdar, "Kurslarımızla, aile ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz"

27.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:48

Kocasinan Belediyesi, kurumlar arası işbirliğiyle kadınların daha donanımlı ve meslek sahibi olabilmeleri için mesleki eğitim kurslarına ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi çatısı altında açılan kurslarla hem kadın istihdamı oluşturmayı hem de yeni bir sektörle ekonomiye kazanç sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



Kocasinan Belediyesi, Türkiye İş kurumu (İŞKUR), Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde mesleki eğitim kursları kapsamında Kocasinan Akademi Ziya Gökalp Tesis'inde 'Tığ Örücülüğü ile Geleneksel El Nakışları' kursu açıldı. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İŞKUR Kayseri Şube Müdürü Osman Yıldırım ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ziya Kılıç ile birlikte kursları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle keyifli sohbetlere imza attı. Onlarla yakından ilgilenip, el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Burada, kamu kurum ve kuruluşların bir araya geldiği zaman ortaya çıkan neticeyi görüyoruz. Kamunun her kurumu vatandaşlarımıza hizmet vermek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için varlar. Burada olduğu gibi işbirliği içerisinde güzel hizmetlerin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da muhtarımızın gayreti neticesinde bu güzel hizmet ortaya çıkmış. Böylelikle Kocasinan Halk Eğitimi ve İŞKUR ile birlikte Kocasinan Akademi'de eğitim almış olan hanım kardeşlerimiz, iş sahibi olmuş olacaklar. "diye konuştu.



Özellikle örgü bebekle ilgili bir sektör oluşmaya başladığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu bebeklerin sağlıklı ürünlerden oluşması büyük bir önem taşımaktadır. Hem el emeği göz nuru hem de insan sağlığına olumsuz bir durum oluşturmayacak olan bu ürünler, çocuklarımız tarafından emek verilmiş oyuncaklarla oynaması bir o kadarda önemlidir. Ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimlerle hanım kardeşlerimiz, meslek sahibi olabilmenin yanı sıra becerilerini gün yüzüne çıkartıyorlar. Ayrıca kadınların daha donanımlı bireyler olabilmeleri için farklı branşlarda meslek kursları açıyoruz. Açtığımız kurslara hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. İlgilerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle, aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkıda bulunmasını sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler bu yönde hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, tesiste hanımların verimli vakit geçirdiklerini belirtti.



Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ziya Kılıç ve İŞKUR Kayseri Şube Müdürü Osman Yıldırım da kursiyerlere böyle nezih ve güzel tesis imkanı sunan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Kursiyerler ise eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, "Kendimizi geliştirmek için buraya geliyoruz. Eğitim sayesinde hem kendimize hem de çevremize katkıda bulunuyoruz. Bu eğitimlerin devam etmesini istiyoruz. "şeklinde konuştu.



Programın sonunda Kayserispor formasının işlenmiş olduğu el emeği göz nuru bez bebek hediye eden eğitmene teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, "Bu şekilde Kayserispor'umuza destek veren hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Kayserispor'a başarılar diliyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA