Başkan Çolakbayrakdar, Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür etti Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme sürecinde sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğunu anımsattı.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin toplum sağlığı için önemine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle önceliğimiz, toplum ve kişilerin sağlığıdır. İnşallah en kısa zamanda bu salgının geçmesi için imkanlar ölçüsünde yapmamız gereken ne varsa en üst seviyede yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu kapsamda periyodik olarak yaptığımız ilaçlama, dezenfekte ve hijyen temizliğinin sıklığını artırarak, etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha sıhhi ve daha hijyenik bir ortamda hizmet almasını sağlamak içindir. Kurallara uyan ve tedbirli davranan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA