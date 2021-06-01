Yeşilmahalle'de modern yapılaşma için temel atıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü Kentsel Dönüşüm Projelerinin yanı sıra kentsel yenileme çalışmaları kapsamında Yeşilmahalle'nin Erkilet Bulvarı tarafındaki köhne yapılar yıkılarak, modern görünüme kavuşturuluyor.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü Kentsel Dönüşüm Projelerinin yanı sıra kentsel yenileme çalışmaları kapsamında Yeşilmahalle'nin Erkilet Bulvarı tarafındaki köhne yapılar yıkılarak, modern görünüme kavuşturuluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 blok halinde 34 daire ve 12 iş yerinin temel atma programına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu bölgedeki çalışmalar tamamlandığında hem Erkilet Bulvarı'nın hem de Yeşilmahalle'nin yeni bir görünüm kazanacağını belirtti.

Yeşilmahalle'yi yeni Kocasinan'a yakışır hale getireceklerini aktaran Çolakbayrakdar, mahallede başlayacak inşaatın temelinin atıldığını, eski köhne yapıların yıkıldığını ve modern yapılaşmanın başladığını kaydetti.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin