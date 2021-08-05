Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşümle tarihe geçecek hizmetler üretiyoruz"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşümle tarihe geçecek hizmetler üretiyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle tarihe geçecek hizmetler üretiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için yeni projeler ve hizmetlerle yol kat ettiklerini söyledi.

"Kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür" diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmasının devam ettiğine dikkat çekerek, "İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir kent için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Konutlarıyla, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla örnek projeler yapıyoruz." ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğini işaret ederek, "Kocasinan'da mevcut ilan edilmiş alanların kentsel dönüşüm alanlarına hızlıca dönüştürülmesi ve inşaatların başlaması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrimize yakışır yeni alanlar inşa edeceğiz. Kentin ihtiyacı olan sosyal mekanlar oluşturacağız. Okul, Kur'an Kursu, Cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Kentsel Dönüşüm Projeleri tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle tarihe geçecek hizmetler üretiyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle tarihe geçecek hizmetler üretiyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle tarihe geçecek hizmetler üretiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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