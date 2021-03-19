Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi
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Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi

19.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk defa noter huzurunda 336 konutun dijital ortamda kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlendiği Yunus Emre kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk defa noter huzurunda 336 konutun dijital ortamda kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlendiği Yunus Emre kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaların her aşamasını büyük bir titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar, "Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak, eksiksiz bir şekilde konutların teslimatını yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm ile tarihe geçecek projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha konforlu ve daha güzel bir çevre sunmak için Yunus Emre kentsel dönüşüm konutlarının çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Yeni Kocasinan için hassasiyetle çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Mevsim itibariyle sahada çalışmalarımızın başladığı bir döneme giriyoruz. Bu sezonun ilk ihalesinin başladığı yer olan Yunus Emre kentsel dönüşüm konutlarımızın çevre düzenlemesi çalışmaları, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kentsel dönüşüm konutlarımız, Nisan ayı sonu itibariyle teslim edilerek, hak sahipleri yeni yuvalarında oturmaya başlayacak. Kocasinan Belediyesi olarak bu süreç içerisinde çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayacağız. İnşallah eksiksiz bir şekilde konutların teslimatını yapılmasını hedefliyoruz. Tekrardan hak sahiplerine yeni yuvaları hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı ve iyi günlerde oturmak nasip olsun" diye konuştu.

İlçenin dört bir yanında yapılacak olan çalışmalar ve yeni ihalelerin neticesiyle birlikte Kocasinan'ın yeniden şantiyeye döneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Önümüzdeki günlerde diğer bölgelerimizde yapılacak çalışmalarımızla ve yeni ihalelerin neticesiyle birlikte Kocasinan'ımız yeniden şantiyeye dönecek. Gerek kırsal gerekse merkez mahalleleri olmak üzere her mahallemizde altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ve farklı projelerin hayata geçirileceği bir sezon olacak. Şimdiden bütün çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar kentsel dönüşüm alanını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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