Başkan Çolakbayrakdar, "Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin TL tasarruf sağladık"
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Başkan Çolakbayrakdar, "Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin TL tasarruf sağladık"

21.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:06
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen; Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 23 Milyon 118 bin TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen; Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 23 Milyon 118 bin TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

Kayseri'nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plenti ve asfalt şantiyesini Kocasinan'a kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve büyük projelere imza atarak ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını vurguladı. "Yaklaşık 3 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Kocasinan'ın dört bir yanına yeni yollar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu çerçevede kendi ürettiğimiz asfalt ile yaklaşık 3 yılda 23 Milyon 118 bin TL tasarruf sağladık. 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik."

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin TL tasarruf sağladık'
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin TL tasarruf sağladık'
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin TL tasarruf sağladık'
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile 3 yılda 23 milyon 118 bin TL tasarruf sağladık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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