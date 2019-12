Başkan Çolakbayrakdar: "İnsanı merkez alan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

31.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:49

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.



Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Mazlumder Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından 'İnsan Hakları' konulu ortak bir program düzenlendi. Belediye hizmet binasında düzenlenen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ile davetliler katıldı.



Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her bir tarafına daha kaliteli ve daha iyi hizmet götürebilmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmalara büyük önem veriyoruz. Kocasinan Akademi, Kocasinan Gönüllüsü, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi gibi faaliyet alanlarımızla hemşerilerimize sosyal belediyecilik alanında en iyi hizmeti sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı yapabilmek için fonksiyonel tesislere ihtiyaç vardı. Çok şükür 5 yılda 25'in üzerinde farklı noktalarda modern tesisler inşa ettik. Ama en önemli olan insan merkezli çalışmalarımızdır. Bu bağlamda hep birlikte ülkemiz ve şehrimiz için çalışıp, gayret ediyoruz. Bütün çabamız, her yaptığımız hizmetin sadece bugün değil, sonraki dönemlerde de etkinliğini kaybetmeden güncelliğini koruyabilmesini sağlamaktır. Bütün gayemiz, yapılan her şeyin bir önceki günden bir sonraki güne daha güzel olması içindir. Buradan şekillenecek güzellikler, daha sonra bütün dünyaya hakim olsun diye gayret ediyoruz. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.



Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise, dünyanın neresinde zulüm varsa hepsine karşı çıkılması gerektiğine işaret ederek, insan hakları konusunda duyarlılığı artırmak adına düzenlenen programa ev sahipliği yaptığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA