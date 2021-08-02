Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetleriyle Beyazşehir de güzelleşiyor
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Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetleriyle Beyazşehir de güzelleşiyor

Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetleriyle Beyazşehir de güzelleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde yapılması planlanan Kur'an Kursu, sosyal merkezler ve donatılar için yer tespitinde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde yapılması planlanan Kur'an Kursu, sosyal merkezler ve donatılar için yer tespitinde bulundu. Daha güzel Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Her yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir" dedi.

Kocasinan'ın çehresini değiştirecek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Saha incelemesi gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Kocasinan'ı günden güne daha konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Doğası ve mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Kocasinan'ımıza, yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. İlçe sakinlerimizin sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz. Çalışmalarımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel ve daha modern bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Bölge sakinleri ise Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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