Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin altyapı ve ulaşım projelerini anlattı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, altyapı ve ulaşım ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, altyapı ve ulaşım ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gazetecilere sunum yapan Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri projelerle gönüllere dokunduklarını söyledi.

Yaptıkları yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Çolakbayrakdar, 2020 yılında 68 mahalle ve 145 farklı noktada asfaltlama çalışması yaptıklarını, Kocasinan'ın her bir köşesinin yollarını yenileyip, asfalt sermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Bunlardan biri olan Hıdırellez Gök Gözlemevi'nde hızla çalışmaları tamamladık ve bu yıl hizmete açacağız. Güneşli Jandarma Konağı'nda ise çalışmalarımız sürüyor. Çandır Camii ve Himmetdede Mescidi'nde çalışmalar tamamlanarak, ibadete açıldı. Bayramhacı'yı termal turizm merkezi yapma çalışmalarını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kuşçu Mesire Alanı Projesi ile Kayseri'nin sosyal ihtiyacını karşılayacak, doğa aktivite ve hobi faaliyetlerinin yürütüleceği yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, Orduevi'nden Büyükşehir Belediyesine kadar devam eden bölgeye ise hem iş yeri sahiplerinin hem de burada yaşayanların fikirlerini alarak yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirtti.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin