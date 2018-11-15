Başkan Çolakbayrakdar, "Hayalleri Gerçekleştirerek, Mutlu Yuvalar İnşa Ediyoruz"

Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi'nin, Uğurevler Mahallesi'nde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Burada elverişsiz koşullarda yaşayan ailelerin mazisini anlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümle özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamına dokunarak, onların daha uygun şartlarda yaşamalarını ve hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyoruz" dedi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, köhne yapılarda yaşayan ailelerin yaşamlarındaki zorlukları anlatarak, rıza esaslı yapılan anlaşmalar doğrultusunda modern konutlarına kavuşan bu ailelerin mutluluklarına ortak olduklarını ifade etti.

Yeni Kocasinan için hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki bu köhne yapıda 17 gün önce Karakaya ailesinin yaşadığını belirterek, "Bir ailemiz 44 yıl boyunca bu köhne yapıda yaşamlarını sürdürmüşler. Yeni yapılan konutlardan verdiğimiz evle hayatı değişen bu ailemizi ziyaret ettik. Orada memnuniyetlerini, yüzlerindeki mutlulukları ve gözlerindeki sevinci görünce bu bizi daha çok sevindirdi. Gülay Hanımefendinin kardeşinin söylediği söz bizi çok etkiledi. Kardeşi bizlere ablasının 44 yıl sonra ilk defa yüzünün güldüğünü gördüğünü ifade etti. Bu gülümsemeye ortak olmak herhalde herkesi mutlu eder. Bir belediye başkanı olarak bunları yapmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu hedefler doğrultusunda ve öncülük etmiş olduğu kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmetler ulaştırıyoruz. Kentsel dönüşüm bizim için aynı zamanda bir sosyal dönüşüm anlamı da taşımaktadır. İstiyoruz ki çocuklarımız geleceğe daha huzurlu ve mutlu ortamlarda yaşayarak hazırlansınlar. Bizim görevimiz, Hakk'ın rızasını almak için halka hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Karakaya ailesiyle aynı şartlarda yaşam mücadelesi veren Ceviz ailesiyle de yaklaşık 2 ay önce eski evlerinin önünde birlikte oturduklarını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, "70 yaşındaki Suna teyzemiz ve Bekir amcamızla burada sohbet ettik. Suna teyzemiz bundan sonra elverişli şartlarda daha iyi bir şekilde yaşamak istediğini dile getirdi. Bizler de rıza esaslı anlaşmalarını sağlayarak, onların kentsel dönüşüm kapsamında inşa ettiğimiz modern konutlarda oturmalarını sağladık. Yaklaşık 26 gündür yeni evlerinde oturuyorlar. Bütün gayemiz, kentsel dönüşümle birlikte ihtiyacı olan her mahallede dönüşümü sağlamaktır. Özellikle mahallerimizde ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Kentsel dönüşümle Kayseri'mize yakışacak şekilde oyun ve park alanlarıyla ile sosyal yaşam merkezleriyle değişecek ve dönüşecek. Bu alanda okul ihtiyacı var. Kentsel dönüşümle buraya yeni bir okul kazandıracağız. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan'da yetişmiş olacaklar" diye konuştu.

'Yeni Kocasinan'ı inşa etmek için sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri'ye büyük kazanımlar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet etti. - KAYSERİ