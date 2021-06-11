Başkan Çolakbayrakdar: "Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin 141 farklı noktasına yerleştirdiği 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu' hizmetini, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan karar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisansını almış atık işleme tesisleriyle geri...

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin 141 farklı noktasına yerleştirdiği 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu' hizmetini, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan karar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisansını almış atık işleme tesisleriyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütecek. Kocasinan Belediyesi'nin her alanda yaptığı geri dönüşümle örnek olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem ülke ekonomisine büyük kazanç sağladıklarını hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade etti. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Bu doğrultuda sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşecek malzemeler (tekstil atıkları, pil atıkları, teknoloji atıklar gibi) konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu' ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. Bilindiği üzere; Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduk. Özellikle geçen yıl hizmete sunduğumuz Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile ambalaj atığı, atık pil ve atık yağı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. 4 yıl önce ilçenin çeşitli yerlerine 'Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama' noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' çalışma ile evsel atık yağlar toplayarak, hem atık yağın çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiliyor, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığından bu yönde çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha temiz ve daha güzel bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi, özellikle teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise büyük kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Geri dönüşümle geleceği ve doğayı koruyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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