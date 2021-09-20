Başkan Çolakbayrakdar: 'Erkilet Bulvarı yeni bir görünüm kazanacak' - Haberler
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Başkan Çolakbayrakdar: "Erkilet Bulvarı yeni bir görünüm kazanacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediyesi, kentsel yenileme çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'de başlattığı 34 daire ve 12 işyeri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, kentsel yenileme çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'de başlattığı 34 daire ve 12 işyeri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil Mahalle'yi Yeni Kocasinan'a yakışır hale getireceklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bölgedeki çalışmalar nihayete erdirdiği zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak" dedi.

Kocasinan'ı ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım yeniden şekillendirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel yenileme ile birlikte bölgenin ihtiyacı olan sosyal konutlar oluşturduklarını söyledi. Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Yeşil Mahalle'de hem Erkilet Bulvarı üzerinde güzelleştirme çalışmamız hem de buradan başlayarak kademe kademe mahallenin içerisine doğru devam edecek çalışmalarımız, tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Erkilet Bulvarı üzerinde Yeşil Mahalle Bölgesi'nde devam eden çalışmaların nihayetinde eski köhne yapılar yıkıldı ve yeni inşaatlar başladı. Bu bölgemizdeki çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimiz zaman hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle yeni bir görünüm kazanacak. Yeşil Mahalle'yi Yeni Kocasinan'a yakışır hale getireceğiz. Yapılan her çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın yaşayacağı huzurlu ve konforlu mekanı ortaya çıkarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde gerek kırsal gerekse merkezdeki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurma noktasında gayretli çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: Erkilet Bulvarı yeni bir görünüm kazanacak

Başkan Çolakbayrakdar: Erkilet Bulvarı yeni bir görünüm kazanacak

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