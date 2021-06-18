Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi
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Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi

Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 'Asfalt Plenti' ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunduklarını vurguladı.

Asfalt plentine kendi asfalt malzemesini üretmesi için Agrega Üretim Tesisi kurduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirterek, "Kocasinan'ımızın ihtiyaçlarına dönük yatırımlar yapıyoruz." dedi. Kocasinan Belediyesi'nin yapılan yatırımlarla 'Kendi kendine yetebilen' tesisleriyle dikkat çektiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Fen İşleri Müdürlüğü'müzün yeni atölyesi olan asfalt şantiyesinde kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Kocasinan bölgesinde yol yenileme çalışmaları veya yeni yapılan yollarda dünya standartlarında ürettiğimiz kendi asfaltımızı kullanıyoruz. Çevreci ve modern donanımlara sahip tesisimiz, yüksek kapasiteyle çalışarak, Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz, gerek mevcut yolların yenilenmesi gerek yeni açılan yollarla Kocasinan'ımızı güzelleştirme noktasında gece-gündüz demeden sahada çalışıyorlar. Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor. Bu noktada gayretli ve özverili bir şekilde çalışan personele teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız sağlıkla iyi günlerde vatandaşlarımıza hizmet üretmeye devam ediyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle hedeflerinin Kocasinan'ın her bir köşesinin yollarını altyapısıyla birlikte yenileyip, asfalt sermek olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi
Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi
Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi
Başkan Çolakbayrakdar en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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