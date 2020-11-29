Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı

29.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:49
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu'nun temelini attı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi'nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye kazandırılacak olan 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli Anaokulu'nun temelini attı. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye kazandırılacak olan modern okulun temelini attı. Kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park, yeşil alan, okul gibi sosyal donatıların yapılacağını ve Kayseri'ye yakışır yeni çehresi ile Uğurevler' in çok daha güzel olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan okulun temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını ve kazasız, belasız sağlıkla inşaatın tamamlanmasını diliyorum. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle sosyal donatılar, okul, çevre düzenlemesi gibi çalışmaları hazırlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Temelini attığımız okulun inşaatı önümüzdeki yıl tamamlayarak, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getireceğiz. 24 derslikli olan bu okulumuzun içerisinde aynı zamanda 4 derslikli anaokulu bulunacak. Hem anaokulu hem ilkokuluyla birlikte bölgenin ihtiyacı olan okul ihtiyacını karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm ile birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Efsane boksör, 54 yaşında ringlere döndü! Maçı kazanamasa da aldığı ücret dudak uçuklattı
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

"Yaklaşık 3 yıldır Uğurevler Mahallemizde devam eden dönüşümle hem kentsel dönüşüm konutları kazandırdık. Hem de bölgenin ihtiyacı olan yol, çevre düzenlemesi, yeşil alan ve sosyal donatıları adım adım yerine getiriyoruz. Okul inşaatıyla birlikte yeni ulaşım arterlerini kazandırabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bölge sakinlerinin daha ferah içinde yaşayacakları yeşil alanlara, hem de yeni ulaşım akslarla birlikte daha konforlu ulaşım imkanı sağlayacaklar. Yapılan çalışmaların Kocasinan'ımıza ve Uğurevler'e hayırlı olmasını diliyorum."

İşçilere tatlı ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
Vali Akbıyık, jandarma sosyal tesisinin temelini attı
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Beyonce Merve Boluğur İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Orhun Ene Gökhan Gönül Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bakan Bursa Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle Uğurevler'e daha modern okulun temelini attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 15:04:21. #1.15#
title