Başkan Çolakbayrakdar'dan Yeni Tesis Müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirterek, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yaptıklarını söyledi.

Kocasinan sakinlerine daha kaliteli hizmet için projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Başkan Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi'ne Kocasinan Akademi çatısı altında modern bir tesis daha kazandırıyor. Yaklaşık 2 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen sosyal tesisin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yeni tesisin sosyal ve kültürel anlamda bölgeye büyük bir kazanım sağlayacağını vurguladı. Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7'den 70'e herkese hizmet sunduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Bölge sakinlerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatına renk katmak ve Kocasinan Akademi'nin daha yaygın hale gelmesi için sosyal tesisler yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Mimarsinan Mahallesi'ne modern bir sosyal tesis daha yapıyoruz. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu ve fitness gibi spor aktivitelerinin yapılacağı fiziksel mekanlar olacak. Ayrıca bölge sakinlerinin keyifli vakit geçirecekleri Kafe Sinan gibi mekanlar yer alacak. Yeni tesis, sosyal ve kültürel anlamda bölgeye büyük bir kazanım sağlayacak. Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. Yaptığımız hizmetlerle eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yeni tesisin bölge sakinlerinin yaşam standardını yükselteceğini sözlerine ekledi.

