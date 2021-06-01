Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür
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Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür

Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.

Konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu, Emlak Vergisi ödemelerinin ilk taksiti 31 Mayıs tarihi itibarı ile son buldu. Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan vergilerin mükelleflerden toplanabilmesi adına tüm kolaylıkları gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı vardır. Ödenen vergiler daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak ve yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her geçen gün daha da güzelleştireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür
Başkan Çolakbayrakdar'dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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