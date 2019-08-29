Başkan Çolakbayrakdar'dan vatandaşlara Türk Bayrağı

29.08.2019 15:44

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek, esnafa bayrak verdi.

İşletme sahipleriyle sohbet eden Çolakbayrakdar, bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

Bir esnaf ise Başkan Çolakbayrakdar'ı gülle karşılayarak, anlamlı bir günde Türk Bayrağı hediye ettiği için teşekkür etti.

Esnafın iş yerlerini, vatandaşların ise evlerinin balkon ve pencerelerini Türk Bayrakları ile süslemeleri için bayrak hediye ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından 30 Ağustos'ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşı ile barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Düşmana karşı 97 yıl önce nasıl mücadele ettiysek bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-i Milli sınırlarımızın ve hatta İslam dünyasının güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Yardımcıları İlyas Yıldırım, Hasan Kılıç, Ali Bulu ile Ümit Tokcan ve birim müdürleri de Çolakbayrakdar'a eşlik etti.

Kaynak: AA