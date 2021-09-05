Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan

Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan daha kazandırıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik ayrı tesisler kazandırdığı Mimarsinan Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan daha kazandırıyor. Sahada projenin alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Mimarsinan bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, onların hoşça vakit geçirebilecekleri yeni tesisler inşa etmeye devam edeceklerini söyledi. Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bunlardan biri olan Mimarsinan Mahallemizdeki tesislerimiz, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir. Burada çocuklarımıza yönelik eğitim veren Çocuk Kulübü tesisimiz, hanımlara özel Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren çok amaçlı bir sosyal tesisimiz ve son olarak yaptığımız erkeklere yönelik tesisimiz var. Şimdi ise etkinliklerin yapılacağı ve yaşam alanı olarak bölgeye nefes aldıracak yeni bir sosyal alan çalışmalarına başladık. Bu ve benzer projelerin zamanla her mahallemizde yaygınlaşarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alt yapısı, sosyal ve kültürel imkanlarıyla daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah güçlü ve büyük Türkiye hedefinde daha güzel çalışmaları yapma noktasında daha fazla gayret göstereceğiz. İsteğimiz; başta çocuklarımız olmak üzere ilçemizde yasayan herkesin yüzünün gülmesidir" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hamid Karzai Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Marcao Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni sosyal alan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 08:56:26. #1.15#

title