Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında "Tüm Kayserili hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin paylaşıldığı Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar sevincin, mutluluğun, yakınlaşma ve dayanışmanın hoşgörü ve kardeşlik bağlarının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günlerdir. Bu özel gün münasebetiyle ülkemizin, içerisinde bulunduğu ekonomik savaştan galip çıkması için, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyip, bir ve beraber olarak devletimizin, hükümetimizin yanında yer almayı ihmal etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu vesileyle milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bir nevi Bayramları, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri'mize bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum." - KAYSERİ