Başkan Çolakbayrakdar'dan ihtiyaç sahiplerine sıcacık destek
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Başkan Çolakbayrakdar'dan ihtiyaç sahiplerine sıcacık destek

22.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:25
Başkan Çolakbayrakdar'dan ihtiyaç sahiplerine sıcacık destek

Pandemi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamak için 2 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin direnç paketi ile yüzünü güldüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer ise soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ayakları üşümemesi için...

Pandemi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlamak için 2 binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin direnç paketi ile yüzünü güldüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer ise soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ayakları üşümemesi için onları mutlu edecek bot tipi ayakkabı dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Farklı renklerde üretilen ve kalın tabanıyla ayakları sıcak tutan botların hazırlandığı Mevlana Semt Konağı'nı ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösterdiklerini vurguladı. Soğuk kış günlerinde çocukların yüzlerini gülümsetecek yeni bir destek daha sağlamış olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kocasinan Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleşecek olan yaklaşık bin 500 çocuk ayakkabısını, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştıracağız. Kışı daha rahat geçirmeleri adına dağıtılacak olan ayakkabıları, çocuklarımızın sağlıklı ve sıhhatli günlerde giymelerini diliyorum. Belediye olarak her zaman ihtiyaç nerede varsa ve ihtiyaç sahipleri neredeyse, biz onların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösteriyoruz. Soğuk kış günlerini daha rahat geçirmeleri için çocuklarımızın yanındayız. Bu vesileyle Kocasinan Gönüllerine teşekkür ediyorum. Kocasinan Gönülleri, Kocasinan'ın 'Dost Elini' bütün ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırma noktasında gayret sarf ediyorlar."

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan ihtiyaç sahiplerine sıcacık destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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