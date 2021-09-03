Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara özel tesis
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Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara özel tesis

Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara özel tesis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetler ve projeler hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesine kapalı spor salonu kazandırdı.

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetler ve projeler hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, son olarak Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesine kapalı spor salonu kazandırdı. Modern salonu yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yeni eğitim öğretim döneminde çocuklara hizmet vermeye başlayacağını vurgulayarak, "Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Tesisin son kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, şehri planlarken geleceğin teminatı çocuklara daha güzel yaşam alanları inşa ettiklerini, bunun yanı sıra onların daha iyi eğitim alabilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın, yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için farklı ve yeni projeler hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Yenişehir Mahallesi'ndeki Ahmet Eskiyapan İlkokulu'nun bahçesine kapalı spor salonu yaptık. Yeni eğitim öğretim sezonuyla birlikte çocuklarımıza hizmet vermeye başlayacak. Modern salonun içerisinde basketbol ve voleybol yanı sıra farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yenişehir ve Barbaros Mahallesi'ndeki çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapabilecekleri yeni mekan hayırlı uğurlu olsun. Yavrularımız, sağlık ve sıhhat içerisinde iyi günlerde kullansın. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinan Akademi çatısı altında Gençlik, Çocuk ve Spor Kulübü ile bölgede yaşayan çocuklarımıza değişik etkinliklerimi yapacağımız yeni bir alan kazandırmış olduk. Çocuklarımızın mutluluğu, her şeye değerdir."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Çağa ayak uyduracak hizmetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara özel tesis
Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara özel tesis
Başkan Çolakbayrakdar'dan genç ve çocuklara özel tesis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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