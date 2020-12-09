Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar
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Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar

09.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:13
Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşa ulaşım hizmeti veren yolları, daha çağdaş normlarda daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşa ulaşım hizmeti veren yolları, daha çağdaş normlarda daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini ifade etti. İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalara ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yeni kavşaklar yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ise estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen kavşaklarla vatandaşlara görsel bir şölen sunmuş oluyoruz. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyor ve bu doğrultuda yenilikçi çalışmalarımızla Kayseri'ye estetik dokunuşlarda bulunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir."

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini ve Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar
Başkan Çolakbayrakdar'dan daha konforlu estetik görünümlü kavşaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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