Başkan Çolakbayrakdar'dan çocukları mutlu eden bayram hediyesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı'nda Kocasinan sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı. Gittiği her ev ziyaretinde güler yüzle karşılanan ve çocuklara bayramlık giysi ile oyuncaklar hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 7'den 70'e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için hizmet ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, farklı mahallelerde Kocasinanlıları evlerinde ziyaret ederek, hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti. Özellikle çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara bayramlık giysi ve çeşitli hediyeler verdi. Başkan Çolakbayrakdar'ın sıcakkanlı sohbetinden etkilenen çocukların mutluluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu. Çocukların bir gülümsemesinin her şeye bedel olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Biz, hep onların yanındayız. Çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Bundan dolayı Kocasinan'ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir" diye konuştu.

Hizmetlerle her zaman Kocasinanlıların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Geçen yıl malum süreç nedeniyle yaşantımızda değişiklikler başladı ve bundan sonra da buna uygun olarak yaşam şeklimizi oluşturuyoruz. İnşallah en kısa zamanda daha önceki gündelik hayatımızda yaptığımız rutin faaliyetlere dönmüş oluruz. Rabbim, yeniden sağlık ve huzur içerisinde bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

