Başkan Çolakbayrakdar'dan Beyazşehir'e müjde

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha güzel Kocasinan için Beyazşehir Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmaları sahada inceledi. Koçkaya Caddesi'nin eksik kalan kısmını tamamlayarak, kesintisiz olarak ulaşım hizmeti vereceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk katacak olan iki yeni park daha yapacaklarının müjdesini verdi.

Beyazşehir Mahallesi'nde saha incelemesi gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Beyazşehir sakinlerine müjdeli haberler de veren Başkan Çolakbayrakdar, "Havaların güzelleşmesiyle birlikte saha çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak. Fen İşleri Müdürlüğümüzün saha çalışmasını ilk olarak Beyazşehir Mahallemizdeki Koçkaya Caddesi'nin eksik kısmıyla başlatıyoruz. Yolun 35 metre kısmını tamamlayıp, Koçkaya Caddesi'ni kesintisiz olarak hizmete açmış olacağız. Bu yolun sağ ve sol taraflarında park yapacağız. Mahallemize iki yeni park kazandıracağız. Yapılan çalışmaların şimdiden bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kocasinan'ın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki; vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ