Başkan Çolakbayrakdar: "Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Argıncık Alsancak Mahallesi'nde 15 metre genişliğinde 700 metre uzunluğundaki Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Argıncık Alsancak Mahallesi'nde 15 metre genişliğinde 700 metre uzunluğundaki Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması devam ediyor. Kocasinan'ı daha modern ve daha yaşanılabilir şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yol Medeniyettir' anlayışı ile Kocasinan'ın dört bir yanında yenileme çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde yenileme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yol Medeniyettir' anlayışı ile Kocasinan'ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Her bir mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda cadde ve sokaklarımızı birer birer yeniliyoruz. Mahallelerimizin ihtiyacı olan gerek asfaltlama gerekse alt yapıyla ilgili yapılması gerekenleri, program dahilinde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım sağlayabilmek, çevre şartlarının iyileştirilebilmesi ve daha huzurlu bir şekilde yaşam alanları oluşturabilmek için çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. Her noktada planlanmış çalışmalar adım adım tamamlanacak. Yapılması gereken tüm çalışmaları program dahilinde yapacağız ve hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha modern Kocasinan için daha konforlu yollar yapıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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