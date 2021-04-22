Başkan Çolakbayrakdar: "Bütün gayretimiz evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi için"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Bütün gayretimiz evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi için"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bütün gayretimiz evlatlarımızın daha iyi yetişebilmesi için'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarına dikkat çekerek, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine katkı sağlamak içindir. Bu süreçte evden çıkmayarak büyük bir duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 101. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum " diye noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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