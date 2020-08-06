Başkan Çolakbayrakdar: "Biz sadece asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Biz sadece asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz"

Kocasinan Belediyesi ekipleri yol yapım ve yenileme çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor.

Başkan Çolakbayrakdar:
06.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:41

Kocasinan Belediyesi ekipleri yol yapım ve yenileme çalışmalarını gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolunu birbirine bağlayacak olan Zafer Caddesi'nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kayseri'nin ulaşımını daha konforlu hale getireceklerini söyledi. Modern belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları yol ve kaldırım çalışmalarıyla sadece Kocasinan sakinlerine değil, tüm şehre daha kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı.

Mahallelerde kaldırım, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Yaz ayları ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Hummalı bir şekilde devam ettirdiğimiz yol yenileme ve asfalt çalışmasıyla Kocasinan, daha da güzelleşecek. Bu doğrultuda Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu'nu birbirine bağlayacak olan Zafer Caddesi'nde çalışmalarımız bir süredir devam ediyordu. Artık son aşamasına geldik. Şu konunun altını çizmek gerekiyor. Biz sadece asfalt dökümü yapmıyoruz. Biz yol yapıyoruz. Gerek altyapısı gerekse üstyapı faaliyetleri ile ilgili çok titiz çalışıyoruz. Bazı noktalarda da ister istemez zaman alıcı durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Süreç uzayabiliyor. Bizim dışımızda kanalizasyon, doğalgaz, elektrik gibi altyapı firmalarının da bölgede çalıştığını hatırlatmak gerekiyor. Yeni yolumuzun şehrimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum " dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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