Başkan Çolakbayrakdar: "Her zaman olduğu gibi 2021 yılına da çalışarak başladık"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Her zaman olduğu gibi 2021 yılına da çalışarak başladık"

03.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:02
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştüren Kocasinan Belediyesi'nin sahadaki çalışmalarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hizmete dönüştüren Kocasinan Belediyesi'nin sahadaki çalışmalarını inceledi. Fen İşleri'nin atölyesinde asfalt üretimini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman olduğu gibi 2021 yılına da çalışarak başladıklarını ve hizmetlerle Kocasinan'ın her bir noktasında 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini vurguladı. Kocasinan Belediyesi'nin bütün birimlerinin çalışmaya devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "2021 yılının ilk pazarında Fen İşleri atölyesinde asfalt üretimine devam ediyoruz. Havaların iyi gittiği ölçüde yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Kışın gelmesiyle birlikte kar ve yağmurun yağmasını özledik. İnşallah beklenen yağışlar yağmaya başlar ve hem toprak için hem de şehrimizin için bereket olur. Kocasinan Belediyesi'nin bütün birimleri çalışmaya devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her alanda bütün birimlerimiz, vatandaşlarımıza hizmet verebilmenin çabası ve gayreti içerisinde. Bütün ekipleri, özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, hayırlı yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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