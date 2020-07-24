Başkan Çolakbayrakdar, Ayasofya'da kılınan ilk Cuma Namazına katıldı
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Başkan Çolakbayrakdar, Ayasofya'da kılınan ilk Cuma Namazına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İstanbul'un fethinin en önemli nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazına katıldı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ayasofya'da kılınan ilk Cuma Namazına katıldı
24.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:37

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İstanbul'un fethinin en önemli nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazına katıldı. Fetihten sonra 5 asırdır cami olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Bize bu onuru yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunarım" dedi.

Ayasofya Camii'nin ibadete yeniden açılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ve tarih yazıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Asırlar öncesinden Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.)'in müjdelediği müstakbel komutan Fatih Sultan Mehmed'in 567 yıllık emaneti 86 yıl sonra yeniden cami olması Tüm İslam alemine hayırlı olsun. Huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevlam, bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu vatan toprağında yaşamaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, Güçlü ve Büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışacağız. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Hasret vuslat oldu, Elhamdülillah" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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