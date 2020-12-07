Başkan Çolakbayrakdar, "110 farklı noktaya 100 bin ağaç diktik"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılı içerisinde daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında 40 adet yeni park alanı olmak üzere toplam 110 farklı noktada 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kocasinan'ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılan yolların çevresini ve yapılacak olan park alanlarını ile ağaçlandırma bölgesi olarak planlanan yerleri ağaçlandırdıklarını belirtti. Kocasinan Belediyesi'nin park ve yeşil alan konusunda yaptığı projelerle örnek bir belediye olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Geleceğe nefes olmak adına ağaç dikiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. Kocasinan'da toplam yeşil alan 5 Milyon 852 bin 405 metrekare ile Dünya standartlarının yüzde 60'in üzerine çıkartarak, 'Yeni bir Kocasinan'ı inşa ediyoruz. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen bu miktar 15 metrekareye ulaştı. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefliyoruz. Özellikle daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak, ilçeyi sosyal alanlar düzeyinde dünya normlarının üzerine çıkarttık. 5 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan'ımızın hizmetine sunduk. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir."

Özellikle 2021 yılında yeni yapılacak olan 40 park alanına ağaç diktiklerini ve yeni parkların Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın keyifli vakit geçirdikleri parkların yenilerini Kocasinan'ımızda inşa edeceğiz. Yetişkinlerimizin sağlık ve huzur içerisinde oturacakları yeni parkları ilçemize kazandırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Yaptığımız parklarla Kocasinan'ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz. Yapılan çalışmaların bereketli olmasını diliyor, Kocasinan ve Kayseri'mize yakışır yeni parklarımız şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, çevreyi güzelleştirmek ve doğayı korumak adına yapılması gerekenlerin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı