Başkan Çöl'ün Hasta ve Yaşlıları Ziyareti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede bulunan yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret etti.



Ziyaretlerde hasta ve yaşlılar ile bir süre sohbet eden Çöl, hasta yakınlarından da hastaların durumu hakkında bilgi aldı.



Hastalara acil şifalar dileyen Çöl, "İlçedeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimiz yoğun çalışma temposu içinde periyodik olarak devam edecek. Ziyaretlerde önemli olan yüzlerde bir gülücük ve ağızdan çıkan bir dua Allah tüm hastalara şifalar versin." dedi.