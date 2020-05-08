Başkan Çöl, telekonferans ile Engelli Bakım Merkezi'ndeki vatandaşlarla görüştü

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki Engelli Bakım Merkezi'nde kalan vatandaşlarla telekonferans yöntemiyle görüşerek ramazan ayını kutladı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki Engelli Bakım Merkezi'nde kalan vatandaşlarla telekonferans yöntemiyle görüşerek ramazan ayını kutladı.

Çöl, yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Kodvid-19) tedbirleri kapsamında Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret edemediklerini belirterek, "Biz de telekonferans yöntemiyle oradaki vatandaşlarımızla görüşüp istek ve taleplerini dinledik. İnşallah bu virüsü atlattıktan sonra bahar ve yaz ayı daha da güzel olacak. Kalbimiz, yüreğimiz burada kalan vatandaşlarımızladır. İnşallah, en kısa zamanda tekrar ziyaret ederek görüşme fırsatı bulunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA