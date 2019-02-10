Başkan Çöl Personel Buluşmalarına Devam Ediyor

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, tarafından sendikal hakların verilmesiyle Sandıklı Belediyesine bağlı müdürlüklerden teşekkür ziyaretleri ve teşekkür yemekleri devam ediyor.



Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel tarafından Çöl'e bir teşekkür kahvaltısı düzenlendi.

Hüdai Kaplıcaları'nda düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Çöl, nazik davetlerinden dolayı personeline teşekkür etti.



Personelinin her zaman yanında olduğunun altını çizen Çöl, "Kaplıca işletme personellerimizin sendika imzasından dolayı teşekkür kahvaltısına katıldık. Yüzde 20 memnuniyet ile 2014 yılında devraldığımız kaplıcalarımızı yüzde 80 memnuniyet seviyelerine çıkardık. Personelimizin bu yüzdelikte şüphesiz büyük katkısı vardır. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA