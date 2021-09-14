Başkan Çöl minik öğrencileri unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çöl minik öğrencileri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çöl minik öğrencileri unutmadı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni başlayan eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileterek, bundan önceki dönemlerde olduğunu gibi önümüzdeki yıllarda da eğitime verecekleri desteğe devam edeceklerini ifade etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni başlayan eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileterek, bundan önceki dönemlerde olduğunu gibi önümüzdeki yıllarda da eğitime verecekleri desteğe devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Çöl, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, 75. Yıl İlkokulu'na bir ziyaret gerçekleştirerek buradaki öğrencilerle bir araya geldiler. Okul Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından misafir edilen heyet, sınıflarda bulunan öğrencileri ziyaret ederek, eğitim ve öğretim hayatlarının başarılı geçmesini temenni edip, kendilerine hayırlı dersler dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl minik öğrencileri unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı

 İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Beren Saat Yıldız Tilbe
Spor Rıza Çalımbay Marcao Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Çöl minik öğrencileri unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:38:29. #1.12#