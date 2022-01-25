Başkan Çöl'den gece ayazında hemşerilerine çorba ikramı - Haberler
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Başkan Çöl'den gece ayazında hemşerilerine çorba ikramı

Başkan Çöl'den gece ayazında hemşerilerine çorba ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Öztopbaşla birlikte, soğuk ve olumsuz hava şartlarında yolculuk yapan hemşerilerine çorba ikramı yaparak, hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Öztopbaşla birlikte, soğuk ve olumsuz hava şartlarında yolculuk yapan hemşerilerine çorba ikramı yaparak, hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.

Gecenin geç saatlerinde ilçemizden Afyonkarahisar istikametine doğru yol alan yolculara çorba ikramında bulunan Başkan Çöl, burada görev yapan emniyet mensuplarına da çorba ikramında bulunarak işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Çöl burada zabıta ve itfaiye müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alarak hemşerilerine destek olma noktasında gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti.

Başkan Çöl ilçede soğuk ve yağışlı hava dolayısıyla gecenin geç saatlerine kadar mesai yapan çalışanlarını unutmayarak, kendilerine bu bağlamda yapmış oldukları çalışmaları takdir ettiğinin altını çizdi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl'den gece ayazında hemşerilerine çorba ikramı

Başkan Çöl'den gece ayazında hemşerilerine çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Yerel, Haber

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