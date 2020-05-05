Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti

Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti
05.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:15

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyaretleri düzenleyerek, kendilerinin Ramazan-ı Şerif aylarını kutladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyaretleri düzenleyerek, kendilerinin Ramazan-ı Şerif aylarını kutladı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun bir zamandır evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını soran Başkan Mustafa Çöl, kendilerine Ramazan ayı iftar paketleri ile çiçek hediye ederek ayaküstü sohbetlerde bulundu.

Başkan Mustafa Çöl'ün ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu süreçte yanlarında olduklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "65 yaş üstü vatandaşlarımızı ilk günden itibaren yalnız bırakmamak için çalışmalarımıza sürekli olarak yön verdik. Kendilerini telefonla arayarak ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk, görevli personelimiz ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar götürerek süreçte hep yanlarında olduk. Bizlerde mübarek Ramazan ayında kendilerine moral vermek, yanlarında olduğumuzu bir kez daha göstermek adına bu ziyaretleri organize ettik. Hükümetimizin aldığı önlemler sayesinde Virüs ile mücadele de önemli aşama kaydettiğimiz şu günlerde inşallah bütün vatandaşlarımızla en kısa zamanda tekrar buluşmayı Cenab-ı Allah'tan tekrar niyaz ediyor, 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ellerinden tek tek öpüyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Haberler
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja...
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Polisten kaçan zanlılar yol kenarına 900 bin dolar para attılar
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Venezuela'da darbe yapmak için ülkeye giren 8 yabancı gözaltına alındı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Can Bartu Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkan Çöl'den 65 yaş üstü vatandaşlara moral ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 14:48:02. #1.14#
title