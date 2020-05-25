Başkan Çoğaç'tan ihtiyaç sahiplerine ekmek
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Başkan Çoğaç'tan ihtiyaç sahiplerine ekmek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

Başkan Çoğaç'tan ihtiyaç sahiplerine ekmek
25.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:07

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tedbirlerde üst seviyeye çıkarıldı. Bayramın başlamasıyla ilçe genelinde güvenlik güçleri sıkı tedbirler alırken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise evde kalan ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Pandeminin oluşturduğu tahribat ortada. Halk olarak almış olduğumuz önlem ve tedbirler ile kendimizi izole etmeye çalışırken gönlümüzü ve vicdanımızı açık tutmaya çalıştık. Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle bayramın birinci gününe denk gelen yağmurlu havanın oluşturduğu olumsuzluklara karşı hem ihtiyaç sahiplerine hem de kısıtlı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ekmeğini ve farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık" dedi - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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