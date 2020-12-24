Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu

24.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:03
Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kentte yeni yapılan 110 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kentte yeni yapılan 110 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı bitme aşamasına gelen hastane binasının inşaatını gezerek ilgililerden bilgi alan Çoban, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Şubat ayında hastanenin hasta kabul etmesinin planlandığını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Muazzam bir hastane ilçemize kazandırılmıştır. Sağlık Bakanlığımıza Ahlat'a hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün buradaki çalışmaları görünce ilçe halkı olarak çok büyük bir sorunumuzu çözdüğümüzün farkındayız. Çünkü tüm üniteleriyle hastanemiz C sınıfından B sınıfına atlayacak kadar kapsamlı olacak. Burada emeği geçen AK Parti Bitlis Milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e, İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a, Ahlat Devlet Hastanesi idarecilerine ve yüklenici firmaya teşekkür ederim. Hastanemiz 110 yatak kapasitelidir."

Çoban'a ziyaretinde Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Mbwana Samatta Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:04:15. #1.14#
title