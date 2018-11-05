Başkan Çoban'ın Tasarruf Kararlılığı

Tasarrufa büyük önem veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, göreve geldiği günden beri lüks bir araç yerine belediye şirketinin orta segmentte bir aracını kullanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın talimatıyla kamuda tasarruf tedbirlerinin alınmasının ardından gözler belediyelere çevrilmişti. Bütün Bakanlıklara, kamu kurumlarına, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT'ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterlerini istemesinin ardından araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise, 2009 yılında göreve başladığı ilk gün korumasını gönderip Emniyet Müdürlüğünden de yeni koruma talebinde bulunmazken, yıllardır belediye envanterindeki resmi plakalı aracı maliyetleri nedeniyle kullanmıyor. Çoban, bunun yerine Afyonkarahisar Belediyesi bünyesindeki Yüntaş şirketinden orta segmentte bir araç kullanıyor.

Başkan Çoban'ın göreve geldiği daha ilk günden buyana devlete maliyeti aylık 10 bin lirayı bulan korumayı göndererek ayrıca resmi araç kullanmayarak tasarruf tedbirlerini uyguladığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR