Başkan Çoban'dan Ramazan Bayramı mesajı Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğini, dostluk ve barış ortamı oluşturduğunu kaydeden Başkan Çoban, "Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisi ile Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA