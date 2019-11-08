Başkan Çoban'dan Mevlid Kandili mesajı

08.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:55

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Çoban, yayımladığı mesajda, bu gecenin birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunarak, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili vesilesiyle yapacağımız duaların başta gönül coğrafyamız olmak üzere, bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini diliyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle tüm Ahlatlı hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA