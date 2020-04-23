Başkan Çoban'dan '23 Nisan' mesajı Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çoban, mesajında, "Milli irade ve milli hakimiyeti temsil eden ve ilelebet hüküm sürecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA