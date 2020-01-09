Başkan Çınar, yol güzergahlarını inceledi

09.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:05

Malatya Yeşilyurt ilçesinde trafiği yükünü azaltmak için İkizce ve Yakınca Mahallesi arasında bağlantı yolu açılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çınar, vatandaşlara rahat bir ulaşım kolaylığı sağlamak adına çalıştıklarını söyledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer'in yanı sıra İmar İşleri, Park ve Bahçeler, Emlak İstimlak ve Fen İşleri Müdürüyle birlikte Yakınca ile İkizce mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan yeni yol güzergahında detaylı incelemelerde bulundu.



Yeşilyurt'un hızla gelişen bir ilçe olmasından dolayı araç ve yaya trafiğini rahatlatmak, vatandaşlara rahat bir ulaşım kolaylığı sağlamak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Gelişim ve değişim anlamında son yıllarda büyük bir mesafe kat edip, ülke çapında marka ve örnek ilçe hüviyetine sahip ilçeler arasına adını yazdıran Yeşilyurt'umuzun gelişim sürecine yakışan yollar inşa etmek, ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek ve farklı güzergahlar açarak trafik yükünü hafifletmek adına çok yoğun çalışıyoruz" dedi. Yakınca ile İkizce Mahalleleri arasında ki bağlantı yolunu açarak bölgedeki trafik akışını daha akıcı hale getirmek adına çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Çınar, "Vatandaşlarımızın son dönemlerde bu bölgeyi daha fazla tercih etmelerinden dolayı bizlerde mevcut yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması, köprü geçişlerinin düzenlenmesi ve diğer yol çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. Hiç şüphe yok ki; bir kentin veya ilçenin her yönden gelişiminde ulaşım ağındaki nitelik ve kalite önemlidir." İfadelerini kullandı.



Yeşilyurt Belediyesi olarak 'Yol Medeniyettir' anlayışından yola çıktıklarını ve ilçedeki ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirdiklerini ifade eden Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İlçemizin farklı noktalarında konutlaşma ve yapılaşmanın artmasıyla birlikte halkımızın yol ihtiyacını gidermek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz, yeni yollar açıyoruz. Beylerderesi Baraj Göletimiz ile birlikte vatandaşlarımızın yoğun rağbet gösterdiği bu bölgemizde ki değişimi yakından takip ederek, ulaşım başta olmak üzere diğer yatırımlarımızı belli bir plan çerçevesinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip bu bölgemizi daha fazla tercih eden hemşehrilerimizin ulaşım sıkıntısı çekmemesi, gerek evlerine gerekse de bağ ve bahçelerine gidiş gelişlerinde sorun yaşamamaları için yol açma, genişletme ve farklı güzergahlarının ulaşım ağına eklemek adına güzel hizmetlerde bulunacağız. Oldukça verimli bir inceleme gezisi yaptık, bölgemizin her noktasını inceledik. Bu bölgemize farklı yol güzergahları kazandırmak adına başlattığımız çalışmalar kapsamında kentimizdeki diğer kurumlarla da istişare ederek, doğru ve planlı büyüme sürecimizi sürdüreceğiz. Her geçen gün büyüyen, gelişen ve nüfus yoğunluğu artan Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerindeki ulaşım ağını akıcı hale getirmek adına bugüne kadar ortaya koyduğumuz hassasiyetimizi, 2020 yılı yatırımlarımızla da ortaya koymaya devam edeceğiz." - MALATYA

Kaynak: İHA