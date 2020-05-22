Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Büyük bir titizlikle gerçekleşen değişim hizmetleri geleceğe yapılan ciddi yatırımdır" dedi.

Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi
22.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:16

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Büyük bir titizlikle gerçekleşen değişim hizmetleri geleceğe yapılan ciddi yatırımdır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karakavak ve Yaka mahallerinde sürdürdüğü fınısherle sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ön hazırlık, yol açma, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde takip ederek, yetkililerden bilgiler aldı. Hızla gelişip büyüyen Yeşilyurt'ta ulaşım aksını daha nezih, konforlu ve refah bir seviyeye ulaştırmak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuz da yatırım hamleleri hız kesmeden devam etmektedir. Hemşerilerimizin rahatı için canla başla çalışıyoruz. Hizmet alanlarımız genişledikçe ulaşım ağımızı da bu paralelde akıcı ve konforlu hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz belirli bir program çerçevesinde planlamaya alınan bölgelerdeki yatırımları büyük bir özenle gerçeğe dönüştürüp, başarılı işlerin altına imza atıyorlar. Kaliteli ve akıcı ulaşım ağına sahip kentlerin ticaret, turizm, sosyal ve kültürel alanda yakaladıkları başarılar ortada, bizlerde hizmetlerimizdeki kalite standartını sürekli yukarıda tutarak ulaşım ağımızı yapılan her ciddi çalışmayla daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Yol medeniyettir anlayışından yola çıkarak sanayisiyle, ticaret alanlarıyla, sosyal ve sportif alanlarıyla, tarım arazileriyle geniş bir alana yayılan Yeşilyurt'un ulaşım ağını genişletip, daha akıcı hale getiriyoruz. Bir yandan Karakavak, Tecde, Bostanbaşı ve Çilesiz bölgelerimizde çalışırken diğer taraftan kırsal bölgelerimizde ki kadastro yollarını teker teker açarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bugün Karakavak ve Yaka mahallelerimizdeki sıcak asfalt ve sathi kaplama ön hazırlık çalışmalarını inceledik" ifadelerini kullandı.

"Ekipler fedakarca çalışıyor"

Ekiplerin fedakarca çalıştığını söyleyen Başkan Çınar, "İlçemizin en hareketli bölgelerinden Karakavak mahallemizde ki yollarımızın standardını yükselterek araç ve yaya trafiğini rahatlatacağız. Yaka mahallemizde ise sathi kaplama çalışması yapılacak 800 metre uzunluğunda yolumuzda alt yapı çalışmaları devam ediyor, kısmet olursa bayramdan sonra yeni sezonun ilk sathi kaplamasını burada hayata geçireceğiz. Burada doğalgazla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı, bozulan yolların tamiratını ve bakımını ekiplerimiz yapıyorlar. Doğalgaz veya diğer alt yapı hizmetlerine göre de yol hizmetlerimize devam edeceğiz. Yaka mahallemizin yollarını sathi kaplama metoduyla daha güzel ve modern hale getireceğiz. Hemşerilerimizin bağ, bahçe ve evlerine ulaşımda yaşadıkları sorunlara kökten çözüm getirmiş olacağız.800 metre uzunluğundaki yolumuzun standartını yükselttiğimiz zaman buradaki bağlantı yoluyla ilgili sorunda ortadan kalkmış olacak. Yaka mahallemiz bu çalışmalarımızla konforlu bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Gülçin Ergül Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 17:16:49. #1.14#
title