Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı
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Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, başarılar diledi.

Başkan Çınar, YKS' ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı
28.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:10

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek, başarılar diledi. Başkan Çınar, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için su, maske ve meyve suyu dağıttı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da LGS sınavında olduğu gibi YKS'de de öğrenci ve ailelerin yanında olarak, onların heyecanına ortak oldu. Vali Galip Demirel Ortaokulu ve Beydağı Anadolu Lisesi önünde bekleyen öğrenciler ve velilerine başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Bugün gençlerimiz ve aileleri için heyecanlı bir gün ve Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler her zaman olduğu gibi bugünde hemşerilerimizin yanındayız. Geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm gençlerimize Yükseköğretim Kurum Sınavı'nda öncelikle en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Korona virüs salgını nedeniyle okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz, uzaktan eğitimler alarak sınava hazırlandılar, herkes gibi onlarda zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Ancak bizler ve aileleri onlara sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Bugün de hem öğrencilerimize hem de velilerimize ikramda bulunmak için okullarımızın önlerinde stantlar kurduk, maske, su ve meyve suyu dağıttık. Öğrencilerimiz heyecan yapmadan, dikkatli bir şekilde soruları okuyarak verecekleri doğru yanıtlarla inşallah sınavlarını başarıyla geçecekler. Rabbim, gençlerimize emeklerinin karşılığını almalarını nasip etsin. Öğrencilerimizin hem sınavlarda hem de daha sonraki okul ve meslek hayatlarında elde edecekleri başarılarla daha güzel bir geleceğe kavuşacağız. Çocuklarının yanında olmak için okul önlerinde heyecanla bekleyen aile yakınlarının da heyecanlarını paylaştık. Bütün öğrencilerimize, gönüllerinden geçen üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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