Başkan Çınar, Yeşiltepe'de ki 'kentsel gelişim ve dönüşüm proje' alanını inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TOKİ ile yapılan anlaşmadan sonra Yeşiltepe'de devam eden 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Proje' alanı ile yapımı tamamlanan örnek daireyi mahalle muhtarıyla birlikte gezdi.Başkan Çınar, "Kentsel dönüşüm projelerimiz ilçemizin mimari yapısını farklılaştıracak, sosyal yaşam kültürüne renklilik ve canlılık kazandıracaktır. " dedi.

BAŞKAN ÇINAR, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİRLİKTE ÖRNEK DAİREYİ GEZDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik ve Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ile birlikte 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Proje' alanında detaylı incelemelerde bulundu.

"BÖLGEMİZE KATMA DEĞER KAZANDIRAN BİR YATIRIM"

Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesinin Yeşiltepe'ye farklı bir güzellik katacağını ifade eden Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, "Yeşilyurt Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu bu proje mahallemize katma değer sağlamıştır, güzellik sağlamıştır. İkinci etabı da canı gönülden Başkanımızdan talep ediyoruz. Bu projeyle mahallemizin önü açılacaktır.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesinin Yeşiltepe'yeayrı bir ivme kazandırdığını ifade ederken, Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ise, projenin Yeşiltepe'deki yaşam standartını yükselteceğine yürekten inandıklarını ifade ederken, başta Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.

"YEŞİLTEPE, BU PROJEYLE İSMİNDEN SÖZ ETTİRECEK"

Yeşilyurt'un en fazla nüfusa sahip bölgeleri arasında yer alan Yeşiltepe'nin 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi' ile çok farklı bir kimliğe bürüneceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her geçen gün daha fazla gelişen ve büyüyen güzel ilçemizin bütün bölgelerinde ki gelişim seviyesinin aynı düzeyde ilerlemesi adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu sürekli ifade ediyoruz. Bir yandan yeni dönem için vaat ettiğimiz projelerimize başlarken diğer taraftan daha önce başlattığımız yatırımlarımızı halkımızla buluşturmanın gurunu yaşıyoruz. Bu projeye ilk başladığımız zaman 'yapılır mı, uzar mı, biter mi? yetişmez' diye çeşitli soru işaretleri ve tedirginlikler vardı. Şu anda herkesin de gördüğü gibi binalarımızı tamamladık, dairelerin içleri bitmek üzere, seramikler, sıvalar, kapılar ve pencereler tamamlandı. Binalarımızın sadecedış cepe rütuşları ile alanımızın çevre düzenleme işlemleri sürmektedir. İlçemizin her alanda gelişimine ışık tutacak yatırımlarımızın yanı sıra bölgemize de örnek teşkil edecek bu tür kentsel dönüşüm hizmetlerine ayrı bir önem vermekteyiz. Yeşiltepe bölgemizin de hem konumu hem de kent merkezine yakınlığı nedeniyle yüksek yaşam standartlarına kavuşmasına özen göstermekteyiz.Burada geçmişten gelen müstakil evlerin yenilenmesi bölgemizin yaşam standartını daha iyi bir düzeye ulaştıracaktır.Bu ayın sonu ya da Ekim ayı içerisinde TOKİ tarafından satış işlemleri başladıktan sonra hemşerilerimiz yeni evlerine taşınabilecekler. Yeşiltepe, böylesine değerli ve güzel bir yatırımla kabuğunu kırıp, elit ve isminden söz ettirecek bir bölge hüviyetine ulaşacaktır. Kentsel dönüşüm öyle kolay bir iş değildir, herkesin memnun olması gerekmektedir. Bu işin zorluğu ve sıkıntılarını bilerek bu hizmetleri yapıyoruz ama isteyince, çalışınca ve emek verince her şey sonuna ulaşıyor. Bu kapsamda; projenin planlama ve ihale aşamasından bu seviyeye gelmesine kadar ki süreçte büyük emekleri geçen TOKİ İdaresine, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcılarımıza, İlgili Birim Müdürlerimize, teknik personellerimize ve çalışmalar sırasında destek ve katkılarını esirgemeyen bütün mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşiltepe'de ki bu örnek hizmetlerimizin ardından diğer kentsel dönüşüm hizmetlerimize ağırlık vereceğiz, bir anlamda burası diğer kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Farklı mahallelerimizde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz kentsel dönüşüm projelerimiz var, bu projeleri de ilerleyen zamanlarda halkımızla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm projelerimiz, ilçemizin mimari yapısının farklılaşmasına vesile olacaktır. Biz ne yapıyorsak halkımızın refahı ve huzurunun yanı sıra gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe emanet adına yapıyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, binaları ve örnek daireyi gezdikten sonra mahalle muhtarlarıyla birlikte 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi' üzerine fikir alış verişinde bulundu.

